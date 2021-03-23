俄罗斯总统蒲亭将注射疫苗 但不公开

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（法新社莫斯科23日电） 尽管俄罗斯已生产3款国产2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，当局正指望能提振国内进展有限的疫苗接种行动，克里姆林宫表示，总统蒲亭将在今晚接种疫苗但不公开。

蒲亭（Vladimir Putin）昨天宣布，他将在23日接种疫苗，其他已注射疫苗的各国领袖包括美国总统拜登（Joe Biden）、英国女王伊丽莎白二世（ElizabethII）以及教宗方济各（Pope Francis）等。

但不同于多位公开接种疫苗的各国元首，像是电视播出拜登注射美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国BioNTech研发的疫苗，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）还脱掉衬衫接种，蒲亭则是关起门来做这件事。

克里姆林宫（Kremlin）发言人培斯科夫（DmitryPeskov）说，现年68岁的蒲亭不愿在镜头前注射疫苗。蒲亭执政20年从未羞于面对媒体。

他说：「我们不会给大家看，你们得相信我们所说的，关于在镜头前注射疫苗，他不喜欢这么做。」

培斯科夫又说，3款国产疫苗蒲亭挑选其中之一注射，但「刻意」不愿具体说明是哪一款。

俄罗斯的3款自制疫苗分别是「卫星-V」（Sputnik-V）、EpiVacCorona与CoviVac，其中以卫星-V最受瞩目，这是以苏联时期首枚自制发射升空的人造卫星命名。

与其他国家相比，俄罗斯的疫苗注射行动进展较迟缓，但培斯科夫说，蒲亭没必要藉由公开这么做，来鼓励更多俄罗斯民众注射疫苗。

俄罗斯人口1亿4400万，目前只有400万人注射2剂疫苗，另有200万人已注射第一剂。疫苗怀疑论声浪在俄罗斯高涨，近期民调显示，不到1/3的民众愿意接种疫苗，将近2/3认为，新型冠状病毒是人造生化武器。

法新社统计，俄罗斯是惨遭COVID-19疫情重创的国家之一，累计确诊超过440万例，超过9万5000人染疫病故。

© 2021 AFP