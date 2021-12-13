俄罗斯总统蒲亭 苏联解体后曾开计程车兼差

（法新社莫斯科12日电） 俄罗斯媒体今天报导，该国总统蒲亭（Vladimir Putin）在纪录片中提到，他于苏联解体后，曾开计程车来增加收入的过去。

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蒲亭曾是前苏联情报机构「国家安全委员会」（KGB）的情报员，先前他就曾对苏联解体表达遗憾。他表示，苏联在30年前解体，「对大多数公民来说」仍是场「悲剧」。 俄罗斯国营电视台「第一频道」（Channel One）即将推出纪录片「俄罗斯 近代史」（Russia. Recent History），国营「俄罗斯新闻社」（RIA Novosti）今天摘录内容报导蒲亭的评论。 身为忠实的公仆，蒲亭在苏联解体时感到沮丧，他曾称苏联瓦解是「20世纪最严重的地缘政治灾难」。 苏联解体后，曾让经济严重不稳定一段时间，使得许多人陷入贫困。在此同时，独立出来的俄罗斯也从共产主义过渡到资本主义。 俄罗斯新闻社根据纪录片节录报导说，蒲亭透露，他偶尔会去当计程车司机，以增加他的收入。 蒲亭说：「有时候我得赚些外快。」 「我的意思是说，当私人的司机，开车来赚点外快。老实说，现在谈起此事令人不悦，但不幸的是，情况就是如此。」 俄罗斯曾是苏联的核心，后来苏联1991年解体，变成波罗的海到中亚的15个国家，俄罗斯也成为独立国家。

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