俄罗斯恐停供天然气 德国提高警戒层级

（法新社法兰克福30日电） 德国今天提高天然气应急计画下的警戒层级，因为外界已更加担心，一旦西方国家拒用卢布付款，俄罗斯恐将中断天然气供应。

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德国经济暨能源部长哈柏克（Robert Habeck）在记者会上说：「本部现在将设立危机室。」七大工业国集团（G7）先前已拒绝俄罗斯有关改以卢布支付能源价款的要求。

这是德国天然气应急计画下3个警戒层级的第1个层级。哈柏克说，这项「早期预警」措施属于「预防性质」，目的在确保燃料供应无缺。

经济部发表声明说，只有在进入第三个「紧急」层级后，政府才会干预市场，分配有限的供应量，优先考虑家庭和医院等「受保护」的消费者。

哈柏克在记者会上说，目前天然气储备为储存量能的25%，尽管仍持续供应，但若俄罗斯的输送中断，就会产生「严重」后果。

克里姆林宫昨天重申，输送到欧盟的天然气只接受卢布付款，但七大工业国集团能源部长先前宣称，俄罗斯这种安排「令人无法接受」。

哈柏克今天说，关于天然气输送，「我们不会接受违反私下合约」的作法。

德国能源需求高度依赖莫斯科，俄罗斯侵略乌克兰前，德国天然气高达55%从俄罗斯进口。

© 2022 AFP