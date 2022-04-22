俄罗斯报复美加制裁 禁祖克柏等90人入境

（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯政府今天扩大报复美国与加拿大因乌克兰所祭制裁令，禁止美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）、脸书负责人祖克柏（Mark Zuckerberg）等数十名美加知名人物入境俄国。

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俄国外交部表示，针对29名美国人和61名加拿大人实施的旅行禁令，对象也包括两国的国防官员、商界领袖和记者，此一制裁名单无限期有效。

俄外交部说，名单涵盖一些应为两国「恐俄」政策负责的人士。

在华府，国务院发言人普莱斯（Ned Price）同列俄罗斯的禁止入境名单，他表示，被列入旅行禁令清单是项「荣誉」。

普莱斯告诉媒体：「我必须说，能激怒一个对自己人民撒谎、对邻国实施残酷暴行、并试图创造一个自由自主荡然无存世界的国家，简直是一种荣誉。」

普莱斯被问到是否必须取消到俄国旅行的任何计画，他讽刺说：「所幸我没有俄币卢布，若我有，现在也不值一毛钱了。」

同列名单中的五角大厦发言人柯比（John Kirby）也驳斥说，「这个团体的人都很优秀，很荣幸能成为其中一员」。

为因应俄罗斯挥兵乌克兰，美国在国际上带头对俄国祭出全面性制裁，也引发俄国经济动荡。

美国和欧洲联盟（EU）也对一些俄罗斯个人实施制裁，包括俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）和他的女儿，以及几个被认为对俄国领导权至关重要的寡头人物。（译者：纪锦玲）

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