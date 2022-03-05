俄罗斯持续入侵 欧盟执委会：乌克兰该尽快加入欧盟

（法新社法国阿勒4日电） 俄罗斯对乌克兰的入侵仍在持续，欧盟执委会副主席塞夫柯维奇今天表示，乌克兰应该尽快加入欧盟。

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欧洲联盟执行委员会（European Commission）副主席塞夫柯维奇（Maros Sefcovic）在法国南部阿勒（Arles）召开的欧盟部长会议会后表示：「现在是传达强烈讯息的时候了，是该表达乌克兰人民是欧洲人之一的时候了，我们希望他们尽快加入。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）本周在欧洲议会发表慷慨激昂的演说，提出让乌国加入欧盟的要求。在那之后，欧洲议会的议员对于让被俄罗斯侵略的乌克兰成为欧盟会员一事，兴趣愈来愈浓厚。

但乌克兰想成为欧盟会员，必须走和其他候选国家一样的程序，完全没有捷径。

塞夫柯维奇说：「最重要的是要传达一个强烈的政治讯息，就是我们有把乌克兰视为未来的会员国。」

泽伦斯基1日在基辅透过视讯方式，在欧洲议会发表演说，要求「立即」成为欧盟会员国，并称他的国家正「为生存而战」。

欧盟官员虽然表达同情，但也表示要成为欧盟会员是没有捷径的，且所有流程都可能相当耗时。

负责欧洲事务的法国国务秘书波恩（Clement Beaune）把支持乌克兰加入欧盟的前景形容为一个「信号，但不论如何都需要花上几年时间。」

塞夫柯维奇补充说：「事情正以戏剧化的方式改变，我认为现在是采取大胆作为的时候了。欧洲（联盟）之前都很大胆，我确信在这个议题上，他们也会采取大胆作为。」

© 2022 AFP