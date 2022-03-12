俄罗斯控美国乌克兰打生物战 英美斥为阴谋论

（法新社纽约联合国总部11日电） 俄罗斯驻联合国大使涅班济亚（Vassily Nebenzia）声称美国和乌克兰曾研究利用蝙蝠来打生物战，西方国家今天纷纷指责俄国散布「荒唐」的阴谋论。

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在俄罗斯要求下，有15个成员国的联合国安全理事会召开会议，处理俄方指称美国在乌克兰资助生物武器研究的说法。

涅班济亚说，乌克兰营运一个由30座实验室组成的网络，进行「非常危险的生物实验」，目的是把「病毒病原体」从蝙蝠传染到人类身上。

他以俄语说，这类病原体包括鼠疫、炭疽、霍乱及其他致命疾病，但未提供任何证据。他还表示，那些实验是为了研究如何利用虱子、跳蚤等寄生虫来传播危险疾病。

美国和乌克兰都否认乌国境内有这种制造生物武器的实验室。

负责裁军事务的联合国副秘书长中满泉（Izumi Nakamitsu）在会中说，联合国「不知道乌克兰有任何生物武器计画」。

英国驻联合国大使吴百纳（Barbara Woodward）也说，俄罗斯利用安理会来传达「一系列荒唐、完全没有根据且不负责任的阴谋论」。

她说：「让我以外交方式来表达：他们在胡说八道。指称乌克兰有生物武器计画的说法，半点可信的证据都没有。」

美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）说，美国曾协助乌克兰营运公共卫生设施，用来侦测COVID-19（2019冠状病毒疾病）等疾病，过程明确、公开，为的是确保民众健康，完全无关生物武器。

她还表示，美国非常担心俄罗斯要求安理会召开这次会议只是个幌子，目的是在乌克兰使用自己的化学武器。

她说，俄罗斯诬指他国违反规定的劣迹斑斑，事实上俄国自己才是违规的国家。

© 2022 AFP