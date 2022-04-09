俄罗斯控违反法律 关国际特赦等15个组织办公室

（法新社莫斯科8日电） 俄罗斯今天宣布，以「违反目前的俄罗斯联邦法律」为由，关闭在俄罗斯运作30年的人权观察与国际特赦组织等15个组织的驻俄办公室。

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俄罗斯对乌克兰展开的军事行动进入第44天，有数以千计民众遭杀害，超过1100万人逃离家园或国家，酿成自第2次世界大战以来最严重的难民危机。

人权观察（Human Rights Watch）在俄罗斯运作已有30年之久，国际特赦组织（Amnesty International）是自1993年起在俄罗斯设有办公室。

俄罗斯司法部在声明中说，有15个组织因为「违反目前的俄罗斯联邦法律」，他们的国际组织与外国非政府组织（NGO）登记资格遭撤销，但没有提供进一步资料。

俄罗斯也关闭卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）、弗里德里希诺曼自由基金会（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）、艾伯特基金会（Friedrich Ebert Foundation）、阿迦汗基金会（Aga Khan Foundation） 等组织的驻俄办公室。

人权观察欧洲与中亚区副主任登伯（Rachel Denber）说，毫无疑问此举是在回应这些组织对俄侵乌的报告。

登伯在声明中告诉法新社：「俄罗斯政府已经非常清楚地表明，关于保护乌克兰平民方面，任何事实都没有用处。」

曾领导人权观察驻莫斯科办公室的登伯说，人权观察将持续在俄罗斯运作。

她又说：「自苏联时代以来，在俄罗斯还是封闭的极权国家时，人权观察就在俄罗斯运作。我们找到记录侵犯人权事件的方法，未来也会这么做。」

国际特赦组织秘书长卡拉马尔德（Agnes Callamard）说，她的组织也将持续支持俄罗斯人。

她在声明中说：「我们将加倍努力揭发俄罗斯在国内外恶名昭彰的侵犯人权行径。」

「在有许多运动人士和异议人士入狱、遭杀害或流亡，独立媒体遭抹黑、查禁或被迫自我审查，公民社会组织遭取缔或清算的国家，如果克里姆林宫试图要你闭嘴，那肯定是做了对的事。」

过去一年来，俄罗斯当局主导针对异议人士与独立新闻媒体的打压行动，称非政府组织与媒体机关为「外国代理人」，规模为前所未见。

© 2022 AFP