俄罗斯提安全保证要求 蒲亭称美方「正面」回应

（法新社莫斯科23日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，华府愿意讨论俄罗斯的安全保证提案，限制北大西洋公约组织（NATO）向东扩张，是「正面」反应。西方国家忧心乌克兰军事紧张情势急遽升温。

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俄罗斯上周向美国和北大西洋公约组织（NATO）提出安全保证草案，当中提出俄方要求，以换取降低前苏联国家乌克兰的紧张情势。

提案中要求，NATO不能接受任何新成员加入该组织，且要求NATO不能在前苏联国家建立新的军事基地。

蒲亭在年终记者会上告诉媒体：「北约不能有任何东扩动作。」

「现在球在他们那边，他们必须给我们一个交待。整体来说，我们看到一个正面的回应。」

蒲亭说：「美国伙伴告诉我们，他们愿意展开这项讨论，明年初就在日内瓦。」蒲亭还说，双方已经指派了代表。

西方政府指控莫斯科当局在和乌克兰东部地区的边界集结军队。俄罗斯2014年兼并克里米亚半岛后，基辅当局即在乌东地区和亲俄的分离主义分子爆发激战。

美国和欧洲警告俄罗斯，倘若对北约盟国乌克兰发动军事攻击，恐面临空前的制裁。(译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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