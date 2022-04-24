俄罗斯攻乌进入新阶段 战况发展待观察

（法新社巴黎24日电） 在入侵乌克兰两个月后，俄罗斯宣称「第二阶段」任务是全面控制乌东和乌南的顿巴斯地区。至于莫斯科会采取何种军事手段，中、长期目标又是什么，目前还不清楚。

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俄罗斯起初明显低估敌人，在战争最初几周遭遇到困难，从目标和战术来看，似乎已学到一些教训。

如今俄军所在位置，是在乌克兰境内从亚速海（Sea of Azov）到哈尔科夫（Kharkiv）外围一条长200至250公里的走廊里，但并未完全控制该地区。

3月间，俄罗斯军方表示将把重心放在顿巴斯地区的顿内茨克（Donetsk）与卢甘斯克（Lugansk），自 2014年以来，两地的亲俄叛军一直很活跃。

俄军少将米聂凯夫（Rustam Minnekaev）22日称：「俄军的任务之一是建立对顿巴斯和乌克兰南部的完全控制。」他又说，这将提供「一道通往克里米亚的陆地走廊」。俄罗斯于2014年强占了乌克兰的克里米亚半岛。

不过按前法国陆军上校哥雅（Michel Goya）的说法，这一野心带来了挑战。他在推特上发文称：「俄军越深入乌克兰，就越脆弱。」

法国地中海战略研究基金会（FMES）主任奥索尔（Pascal Ausseur）表示，俄军很可能希望建立一条轴线，从聂伯河（Dnipro River）河岸的刻松（Kherson）向北到第聂伯罗市（Dnipro），再到东部伊久姆（Izyum）。

专家们不再认为俄罗斯对乌克兰首都基辅（Kyiv）有任何计画，这座城市原本看似是俄军行动的早期目标。

俄军放弃这一目标，可能是在战争初期进展缓慢以及损失大量部队和装备的结果，这促使俄军改变战术。

奥索尔说：「他们意识到闪电战（Blitzkrieg）行不通，因此回到传统苏联的推土机（bulldozer）模式：你若无法打破敌人的意志，就把他们碾碎。」

他说：「他们将把军事行动『马立波化』（Mariupol-ise）。」他指的是过去两个月一直受到俄军无情轰炸的南部港市马立波。

纽约智库苏凡中心（Soufan Center）资深研究员克拉克（Colin Clarke）表示：「俄军看起来简直是在追求一种焦土做法，意图透过使用压倒性武力和无差别炮击，迫使剩余的平民逃离，从而打破乌军的意志。」

一些专家预期，俄军将尝试在聂伯河以东箝制乌军。

克拉克称，为避免遭到包围，防守的乌克兰部队可能分散到几处前线，以拉长俄军的补给线和通讯线。 他说：「截至目前，这种策略很成功。」

最近几天，西方援助有所增加，特别是美国总统拜登（Joe Biden）针对顿巴斯的战事，宣布一项8亿美元的军援计画。

但时间紧迫。战略暨国际研究中心（CSIS）高级顾问坎森（Mark Cancian）表示，装甲运兵车「需要数周甚至数月」才能交到乌军手中。

他说：「即使这些车辆已从欧洲库存取出，运送前也需要一些维修。」

北大西洋公约组织（NATO）国家已开始向乌克兰提供原本由苏联开发的S300防空飞弹系统，但奥索尔指出，部署这些飞弹也需要时间。

与此同时，法国表示正向乌克兰运送米兰（Milan）反战车武器和凯撒（Caesar）大炮。但专家称，基辅仍缺乏其他先进武器，如榴弹炮。

奥索尔说，乌克兰需要建立一个「钢铁穹顶」（dome of steel）保护自己免受空袭。他说：「他们需要一个盾牌，以抵销俄罗斯人所处的有利地位。」他补充说，要不然俄方可能进行多年的空袭。

现在很少观察家认为冲突会很快结束。奥索尔称：「正在浮现的情境是持续数周或数月的高强度轰炸。」

莫斯科政治及军事分析研究所（IPMA）专家赫兰契辛（Alexander Khramchikhin）表示，战斗甚至可能持续数年。他告诉法新社：「俄罗斯迄今未实现任何目标，未来将如何实现那些目标，不容易看出。」

© 2022 AFP