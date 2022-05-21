俄罗斯攻击乌东文化中心 酿8伤包括1女童

（法新社基辅20日电） 乌克兰当局今天表示，俄罗斯发动威力强大的飞弹攻击，摧毁乌东刚修复完成的文化中心，造成至少8人受伤，其中包括1名女童。

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乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒体上说，俄罗斯将攻击目标锁定东部地区哈尔科夫（Kharkiv）城镇洛佐瓦亚（Lozova）「刚翻新的文化馆」。他称这场攻击「邪恶、愚蠢至极」。

哈尔科夫州州长席尼胡波夫（Oleg Sinegubov）说，已有8人受伤，包括1名11岁女童。他们都被炮弹碎片击中。稍早卫生官员称有7人受伤。

席尼胡波夫说，俄罗斯发动飞弹攻击后，文化中心陷入火海，附近建筑物也受损；他又说，俄军朝文化馆发射3枚飞弹。这栋建筑可容纳1000人，是此区规模最大的文化中心。

他在通讯软体Telegram上说：「这些占领者无疑将攻击目标直接对准（文化馆）。」

他还说，其中两枚飞弹遭到拦截，且火势已扑灭。

泽伦斯基在Telegram写道：「他们将文化、教育与人民视为敌人，毫不留情地使用飞弹或炸弹。」

他还附上一段影片，拍到文化馆发生猛烈爆炸，碎片四处飞散，之后冒出浓浓黑烟。在影片中，可见附近有民宅，还有两辆车经过，其中一辆车加速逃离现场。

乌克兰国防部发言人莫图兹亚尼克（Oleksander Motuzianyk）说，今天东部前线战况激烈，看来将持续恶化。

他在记者会上说，俄军沿着接触线开火，试图深入攻进乌克兰防御线。

© 2022 AFP