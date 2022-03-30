俄罗斯数十名外交人员涉情搜 欧盟4国联手驱逐

（法新社布鲁塞尔29日电） 在俄罗斯入侵乌克兰阴影下，比利时、荷兰、爱尔兰和捷克等欧盟国家今天宣布联手驱逐涉嫌从事间谍活动的数十名俄罗斯外交人员。

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根据法新社和路透社综合报导，俄罗斯发出声明，对此「不友善」之举表达愤怒，并矢言报复。

比利时外交部长威尔梅斯（Sophie Wilmes）指出，比利时将驱逐俄罗斯驻布鲁塞尔大使馆和安特卫普（Antwerp）领事馆21名外交人员，给他们2周时间离境。

她表示，比利时的行动与邻国荷兰一致。荷兰外交部表示将驱逐17名被视为和情报人员一样「暗中活跃」的俄罗斯外交人员。

爱尔兰外交部长柯伏尼（Simon Coveney）则说，俄罗斯驻都柏林（Dublin）使馆4名「高阶官员」因为从事不符「国际外交行为标准」的活动，已被要求离开爱尔兰，意指4人从事间谍活动。

捷克外交部指出，俄罗斯驻布拉格1名外交官已被给予72小时离境。捷克官员说，这名外交官是俄罗斯大使馆副馆长。

捷克外交部推文指出：「我们正与盟邦一起减少俄罗斯在欧盟的情搜活动。」

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，俄方将基于对等原则做出回应，不过未提供进一步细节。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）

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