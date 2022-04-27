俄罗斯断供天然气 波兰、保加利亚：已为此做好准备

（法新社华沙/基辅26日电） 俄罗斯即将停止向波兰和保加利亚供应天然气，显示俄乌战争掀起的政治和能源供应冲突升级；波兰和保加利亚双双表示，已经为此做好准备。

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波兰国营能源公司PGNiG表示，从「俄罗斯天然气工业公司」（Gazprom）经乌克兰和白俄罗斯的天然气将自格林威治时间27日上午6时起停止供应。不过，华沙当局表示，境内天然气储存达7成6，并不需要动用储备。

保加利亚能源部今天也说，国营保加利亚天然气公司（Bulgargaz）和保加利亚天然气运输公司（Bulgartransgaz）「已针对天然气输送替代协议及当前局势之应变，采取相关步骤」。

保加利亚能源部补充说：「目前没有必要实施任何消费限制措施。」

俄罗斯入侵乌克兰后引发全球制裁，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）要求「不友好」国家以卢布支付天然气进口费用，迄今只有少数买家同意以卢布交易。

俄罗斯天然气工业公司表示，他们并未停止向波兰供应天然气，但华沙必须根据新的「付款要求」向其支付费用。俄罗斯天然气工业公司并未对保加利亚置评。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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