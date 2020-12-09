俄罗斯末日飞机敏感设备失窃 当局提警告

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（法新社莫斯科9日电） 俄罗斯一架专门用来在核爆时保护国家高层领袖的所谓「末日飞机」（doomsday plane），传出里面的敏感设备遭窃。克里姆林宫今天对这起事件发出警告。

俄罗斯内政部指出，南方港市塔根罗格（Taganrog）的警方已接获报案，这架停在当地机场的伊留申II-80型（Ilyushin II-80）飞机有价值100万卢布（约新台币38万元）的设备失窃。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）形容这宗窃案是「紧急情况」。他并承诺，当局将「采取行动防范未来再度发生这类事件」。

俄罗斯内政部并未说明失窃品为何，仅表示已派遣调查人员前往现场。

塔根罗格位于首都莫斯科南方1100多公里处，是营运陷入困难的国有企业贝里耶夫飞机公司（BerievAircraft Company）所在地。贝里耶夫公司和内政部接获法新社询问时，都拒绝发表评论。

亲克里姆林宫的俄罗斯电视台REN-TV本周稍早报导，一架在塔根罗格进行维修的II-80型飞机机上无线电设备被窃走；贝里耶夫上周已报警，目前已有12人接受侦讯，幕后主使者可能是有权进入机场的主管或官员。

俄罗斯共有4架末日飞机，专门用来在发生核子爆炸时疏散总统和其他高层官员。这种高度机密的飞行司令部几乎没有窗户，据信俄国在1985年飞行过首架末日飞机。

© 2020 AFP