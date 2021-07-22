俄罗斯极音速武器添生力军

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（法新社莫斯科22日电） 从「先锋」（Avangard）、「匕首」（Kinzhal） ，到现在的极音速巡弋飞弹「锆石」（Zircon），俄罗斯在极音速武器领域再次取得进展，替总统蒲亭口中的「无敌」（invincible）军火库再添生力军。

俄罗斯这周从最具威力的战舰之一、「高希柯夫海军上将号」（Admiral Gorshkov）巡防舰上，成功试射「锆石」巡弋飞弹，击中位于俄罗斯北部巴伦支海（Barents Sea）沿岸，超过350公里外目标，飞行速度接近7马赫。

如果「锆石」巡弋飞弹通过更多测试，预料将可加入极音速滑翔载具「先锋」，以及极音速空射飞弹「匕首」，成为俄罗斯极音速武器库新成员。

极音速武器飞行速度至少是音速的5倍，并可在飞行途中操控，较传统飞弹更不易被追踪与拦截。

专家同意，现阶段而言，俄国在这方面已经傲视群雄。

莫斯科的独立军事分析专家苟特（Alexander Golts）告诉法新社：「只有俄罗斯拥有极音速武器，但每个人都想要。」

蒲亭（Vladimir Putin）在2018年的国情咨文演说中，首次提到连串极音速武器，吹嘘能够规避一切既有飞弹防御系统。

美国、中国、法国与其他主要强权，都已宣布研发极音速武器计画，预料很快就会迎头赶上。

莫斯科「法俄观察组织」副主任德拉诺埃（Igor Delanoe）表示：「俄国完全了解领先只是暂时的。美国只需要几个月就可以赶上，至多一年半或两年。」

但分析家表示，极音速武器虽然了不起，却不是能够逆转战事的科技。

苟特说，虽然「先锋」的速度能达到每小时3万3000公里，是「了不起」的科学成就，「但从军事观点来看，它和一般弹道飞弹其实没甚么两样。后者同样能发射，进入太空，然后击中美国领土，不需要额外操作。」

© 2021 AFP