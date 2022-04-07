俄罗斯残杀乌克兰平民 G7要求暂停俄在人权理事会成员资格

（法新社柏林7日电） 七大工业国集团（G7）今天以俄军在乌克兰犯下「令人发指的行为和暴行」为由，呼吁暂停俄罗斯在联合国人权理事会的成员资格。

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加拿大、法国、德国、义大利、日本、英国和美国等7国外长发表声明说：「我们确信，现在该将俄罗斯在联合国人权理事会的成员资格暂停。」

俄军被控有计画地残杀乌克兰布查镇（Bucha）平民，联合国大会（UN General Assembly）今天稍晚将就暂停俄罗斯在联合国人权理事会的成员资格进行表决。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）也要求将俄罗斯逐出联合国安全理事会（UN Security Council），「好让俄国不能阻止有关其侵略的决议」。

G7外长表示，犯下「令人发指的行为以及攻击平民和摧毁民用基础建设等暴行」的人，将被究责和起诉。G7外长趁本周在比利时布鲁塞尔出席北大西洋公约组织（NATO）会议之便，另行召开7国会谈。

G7外长说：「我们欢迎也支持目前针对这些和其他可能战争罪行与危害人道罪行进行调查和搜证的工作。」

G7外长并呼吁俄国，立刻中止在乌克兰的攻势，并警告俄军勿使用核生化武器。

他们说：「我们强调，坚决支持乌克兰获得国际承认的边界，并表达我们提供进一步协助的意愿，包括军备和金钱协助。」

© 2022 AFP