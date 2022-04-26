俄罗斯流行歌手反战 巡演替乌克兰难民募款

（法新社华沙26日电） 俄罗斯饶舌歌手Noize MC在波兰首都华沙跳上一处灯光汇聚的舞台，迎接他的是来参加这场反战演唱会的数百名群众热烈尖叫声。

广告 继续浏览后续

Noize MC先是发表一段感人演说，谴责克里姆林宫对乌克兰发动全面军事行动，接着他朝群众比出和平手势。参与演唱会的群众大多为乌克兰人，但也有俄国与白俄罗斯听众。

Noize MC告诉现场歌迷：「我会一直比这个手势，直到我的双手被反绑在背后。」他暗示在乌克兰城镇发现的俄军暴行，例如在布查（Bucha）有尸体呈现双手反绑姿势。

现年37岁、本名亚历塞耶夫（Ivan Alexeyev）的Noize MC，和另一名俄罗斯流行歌手搭档，在捷克、德国、拉脱维亚、立陶宛与波兰等地演出，替超过520万名被迫逃离家园的乌克兰人募款。

他和他的巡演伙伴、电音明星蒙娜多琪卡（Monetochka）举办的「和平之声」（Voices of Peace）系列演唱会，至今已经替一个帮助乌克兰难民的波兰慈善团体募集了超过20万欧元（约新台币625万元）。

蒙娜多琪卡在表演前接受法新社访问时表示：「我想要找到一个最有效的方式来发声。」她身穿白色洋装，梳着招牌2颗包包头，在开始表演前以一首节奏诗嘲讽俄罗斯攻击，逗乐了观众。

23岁、本名吉迪莫娃（Liza Girdimova）的蒙娜多琪卡说：「我们找到一个方式，既可以做出改变，又可以短暂忘记罪恶感。」

蒙娜多琪卡出生于俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）掌权前夕，有生以来都活在他的政权下。

她的歌词原本用隐喻方式诉说对俄罗斯社会发展的疑虑，但经过这2个月发生了改变。「我要直言战争，不用同义字」，暗指克里姆林宫用「特别军事行动」指称入侵乌克兰。

如同成千上万对乌克兰战火感到震惊的俄罗斯人，蒙娜多琪卡在战争爆发后几天内急忙离开俄国；也如同许多俄国人，她不知道何时能够重返祖国。但在此同时，这些演唱会提供她某种程度的安定感。

事情并非一帆风顺，她表示曾遭遇来自乌克兰人及一些欧洲人的「怒火」。「他们有权这么做。」

演唱会官网上的捐款大多来自俄罗斯，这给了蒙娜多琪卡一丝希望，这些钱也会被用于帮助难民。她表示，表演还令她和亚历塞耶夫暂时「不去想俄国的命运」。（译者：戴雅真/核稿：张正芊）

© 2022 AFP