俄罗斯疫苗接种缓慢 总统蒲亭反对强制施打

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（法新社莫斯科30日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，尽管境内2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例激增、疫苗接种率增加缓慢，但他反对采取强制接种措施。

蒲亭在电视转播的年度叩应节目中告诉俄罗斯人民：「我不支持强制接种疫苗。」

蒲亭被问到是否支持在全国实施新的封锁措施时说，地方当局正在推广地方化的强制疫苗接种和其他措施，以免采行新的隔离措施。

根据俄罗斯政府统计，境内今天通报过去24小时有669人确诊死亡，一连两天创下单日不治人数新高。

蒲亭说，大约有2300万名俄罗斯人接种疫苗，并说俄罗斯国产疫苗比外国替代品更好。在外国替代品中，他提到阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）疫苗以及美国辉瑞（Pfizer）和德国BioNTech共同研发的疫苗。

68岁的蒲亭还提及境内很普遍的疫苗怀疑论，并敦促俄罗斯人民听取「专家」的意见。

他告诉俄罗斯人民：「有必要倾听，但不是听那些知道的很少、散布谣言的人，而是听专家的话。」民调显示，大多数俄罗斯人民反对接种疫苗。

蒲亭近几个月一直敦促俄罗斯人接种疫苗，并在今年稍早宣布他已接种疫苗，但没有具体说明他接种4种国产疫苗中的哪一种。

他今天宣布，自己接种的是卫星-V（Sputnik V）疫苗，这是第一个在俄罗斯注册的疫苗。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP