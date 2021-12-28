俄罗斯着名人权团体「纪念」 遭勒令关闭

（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯最高法院今天下令关闭国内最着名的人权团体「纪念」（Memorial），这个团体记录了苏联史达林时代的整肃行径，也是后苏联时代的民主化象徵。

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法官娜沙罗娃（Alla Nazarova）下令关闭「纪念」的核心架构「纪念国际」（Memorial International），理由是该组织违反「外国代理人」（foreign agent）规定，未依法在所有出版物上注明自己是外国代理人。

这项外国代理人法律令人联想到史达林时期，它把接受外国资金的机构，贴上违反俄国利益的标签。

检方也指控「纪念国际」诋毁苏联时期的记忆、苏联的胜利以及对「纳粹犯人」的改造。

检方在今天的审讯过程中说，「纪念」营造苏联是「恐怖主义国家的错误印象，还玷污二战时期的记忆」。

「纪念」在通讯软体Telegram上表示，法院决定关闭「纪念国际」及其区域分支。

「纪念」于1989年由诺贝尔和平奖得主沙卡洛夫（Andrei Sakharov）等苏联异议人士创立。法院今天的决定是该组织迄今承受的最严重打击，且不得在俄国法院上诉。

「纪念」是由各地登记机构组成的松散架构；位于首都莫斯科（Moscow）的「纪念国际」负责维护这个网络的庞大档案，并担负协调工作。

这个组织耗时多年记录苏联时期犯下的暴行，尤其是恶名昭彰的古拉格（Gulag）劳改营内的恶行。

俄国当局先前已把总统蒲亭（Vladimir Putin）的头号批评者纳瓦尼（Alexei Navalny）关入监牢、禁止纳瓦尼的组织，并打压独立媒体和人权团体。

然而，即使是在当前这种氛围下，「纪念国际」被禁仍显得不寻常。支持者认为，该组织遭到关闭，显示俄罗斯30年前展开的后苏联民主化时代告终。

数十名「纪念」的支持者今天不畏严寒聚集在法院外，数人遭到拘留。

支持者柏尤柯瓦（Maria Biryukova）表示，俄国需要「纪念」来确保国家不会重蹈覆辙。她告诉法新社：「我们需要知道自己的历史，好好了解现在发生的事，『纪念』说的是实话，绝不是要贬低这个国家」。

「纪念」的律师和多位创办人均否认严重违法，并称其内容都已适切地加入标识，仅一些数量微不足道的文件可能有遗漏。

© 2021 AFP