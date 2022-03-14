俄罗斯禁用IG 网红崩溃拒接受

（法新社莫斯科13日电） 俄罗斯人今天细细品尝浏览Instagram的最后时光，重度依赖这个社交软体的部落客和小企业则急忙邀请粉丝转移阵地。

广告 继续浏览后续

实境秀红星布佐娃（Olga Buzova）告别贴文满是失望和怀疑，「我现在一边写一边哭」，「希望这不是真的」。 粉丝号称有300万的时尚网红妮佳（Karina Nigay），则仍无法接受Instagram将遭禁用的事实。

「我现在还在忿忿不平的状态，完全无法接受。」

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）长期试图箝制人民在网上取得的资讯，他宣布俄国在乌克兰展开军事行 动后，俄国当局力图控制国内对这场战事的看法，更加快了箝制网路的动作。 莫斯科本周宣布禁用Instagram，并指控Instagram母公司Meta对「反俄仇恨言论」视而不见。

俄罗斯国家资讯科技、通讯及大众传媒监察机构Roskomnadzor声称Instgram因容许鼓动对俄暴力的贴文而遭禁用，但官方网站Gosuslugi说，3月14日起禁用Instgram是为了俄罗斯人的「心理健康」，也是为了保护孩童，不让他们遭到「霸凌与侮辱」。 Gosuslugi也建议俄国人，重新拥抱因Instagram和脸书（Faceook）人气大增而遭弃用的本土平台。 许多部落客说，他们会转往俄国版脸书VK。 部落客们抱怨，在俄国经济因西方制裁而陷入低迷之际，IG遭禁用，让他们得重新聚集粉丝与重建业务。 指导其他用户如何把粉丝数化为收入的知名用户米楚辛纳（Alexandra Mitroshina）表示：「很多人说，部落客最终会摆脱对快钱的依赖，但别忘了，我们的中小企业有一半和Instagram以及Whatsapp有关系。」

© 2022 AFP