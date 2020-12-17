俄罗斯禁赛缩减至两年 东京奥运不能以国家名义参赛

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（法新社瑞士洛桑17日电） 体育仲裁法庭今天宣布，由于俄罗斯有系统地对运动员施予禁药，俄国未来两年不得以国家名义参加国际体坛大赛，包括已改期到2021年的东京夏季奥运及2022年北京冬季奥运。

世界反禁药组织（WADA）提出对俄罗斯禁赛4年的方案，体育仲裁法庭（CAS）予以减半。

这项禁令将持续至2022年12月16日，因此早两天结束的卡达世界杯足球赛也包含在内。

根据今天的裁定，俄罗斯选手只要能证明不涉禁药，仍能获准以中立身分参加这些赛事，但比赛现场不会出现俄罗斯国旗及国歌，也就是不能以代表国家的名义参赛。

世界反禁药组织去年12月以窜改药检数据为由，禁止俄罗斯参加全球体育赛事4年，但必须等到上诉程序结束才能实施制裁。

世界反禁药组织指控，俄罗斯植入假证据，并删除与药检呈现阳性反应有关的文件，这些文件可能有助于识别药物作弊。

仲裁法庭指出，制裁内容还禁止俄罗斯主办或申办重大体坛赛事。此外，俄罗斯政府官员或代表在这两年期间也不得参加诸如奥运和主要体育赛事的世锦赛等活动。

许多俄罗斯运动员在过去两届奥运无法参赛，而为了惩罚莫斯科当局在2014年索契（Sochi）冬奥以国家之力协助本国运动员用药，俄国在2018年平昌（Pyeongchang）冬奥也被剥夺展示国旗的权利。

© 2020 AFP