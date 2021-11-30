俄罗斯称再度成功试射锆石极音速飞弹

（法新社莫斯科29日电） 世界强权竞相发展先进武器极音速飞弹之际，俄罗斯今天表示，「锆石」（Zircon）极音速巡弋飞弹再度试射成功。

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俄罗斯、美国、法国和中国皆已实验所谓的极音速滑翔载具（hypersonic glide vehicle），速度至少可以达到5马赫。

俄罗斯国防部表示，高希柯夫海军上将号（Admiral Gorshkov）巡防舰发射一枚「锆石」飞弹，成功击中400公里外位于巴伦支海（Barents Sea）的目标，这是俄罗斯极音速飞弹「完成测试」的一部分。

俄罗斯国防部表示「目标被击中」，并形容这次测试成功。

俄罗斯计画在战舰和潜舰部署锆石飞弹，近期已进行多项测试。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）2019年2月发表国情咨文时首度透露这项最新武器的研发，他还表示这种极音速飞弹可以9马赫的速度，击中1000公里内位于海上或陆地的目标。

西方媒体日前披露，中国今年7月测试极音速滑翔载具，飞行中并在南海上空发射一枚速度比音速快5倍的飞弹。

在中国这次测试以前，世上没有任何强权展示过能与此比拟的飞行中发射飞弹能力。

中国否认这项报导，仅表示是在进行可重复使用太空载具的例行试射计画。

俄罗斯号称已研发多款可绕过现有飞弹防御系统的武器，当中包括新型「萨尔马特式」（Sarmat）洲际弹道飞弹（ICBM），和「海燕式」（Burevestnik）核动力巡弋飞弹。

西方专家认为2019年俄罗斯北部一处测试场的致命爆炸事件和海燕式核动力巡弋飞弹有关，当年那场爆炸引发当地辐射急遽攀升。

© 2021 AFP