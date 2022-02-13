俄罗斯称将美军潜舰驱离 美国否认入侵俄国领海

（法新社莫斯科12日电） 俄罗斯今天表示，该国反潜驱逐舰在千岛群岛附近驱赶一艘美国潜舰，迫使那艘美国潜舰离开俄国领海，美方则否认有在俄国领海活动一事。

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俄罗斯国防部表示，俄罗斯海军驱逐舰「沙波什尼科夫元帅号」（Marshal Shaposhnikov）依计画进行军演期间，在北太平洋千岛群岛（Kuril Islands）附近领海发现一艘美国海军维吉尼亚级（Virginia class）潜舰。

俄国防部表示，美国潜舰无视俄方要它浮出水面的要求，沙波什尼科夫元帅号的人员进而「采取适当手段」，让美方潜舰全速离开。俄方说明仅止于此，并未提供其他细节。

莫斯科当局指控华府触犯国际法，且此一事件已引发国安威胁。俄国防部表示，他们已针对此事召见美国驻莫斯科的武官。

然而，美军发布声明说：「俄罗斯声称我方在其领海行动一事，并非事实。」

美军印太司令部（US Indo-Pacific Command）发言人芮恩兹（Kyle Raines）婉拒对美国潜舰的确切位置发表评论，但他补充道：「美国确实会在国际水域从事安全飞行、航行与行动。」

千岛群岛位在日本北海道以北，二次世界大战末期被苏联军队占领后，便一直被俄罗斯所控制。

这起事件发生之际，俄罗斯因部署超过10万兵力三面包围乌克兰，而与西方各国处于紧张状态。

华府已经警告，俄罗斯「随时」会全面入侵乌克兰。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天谴责美方这类说法是「挑衅」。

© 2022 AFP