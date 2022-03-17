俄罗斯称已偿还到期美元债息 违约危机暂解

（法新社莫斯科17日电） 俄罗斯今天宣布，已支付2笔美元国际债券16日到期的息票，总额约1亿1700万美元（约新台币33亿元）。意味它暂时躲过100多年来首度外债违约。

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自从俄罗斯因侵略乌克兰而遭到西方空前制裁后，外界便一直怀疑莫斯科恐怕无法取得美元来偿还债务，或是会用俄国货币卢布来偿债，造成自身债务违约。

俄罗斯财政部今天发布声明表示，它14日将一笔价值1亿1720万美元的付款委托书送交给一家银行后，这笔付款「已经执行」。

俄罗斯内阁在Telegram帐号发文说，这批债息是用外币支付，「履行我国债务没有问题」；但它并未说明是用哪种外币付款。

俄罗斯上次外币债务违约回溯至1918年，当时因为布尔什维克革命领导人列宁（Vladimir Lenin）拒绝承认沙皇政权遗留的债务。此外，俄罗斯曾在1998年对国内的卢布债券违约。

俄罗斯财政部先前扬言，若支付债券外国持有者的美元付款无法通过，它将用等值卢布支付。国际信评机构惠誉（Fitch）已警告，这将构成主权债务违约，除非莫斯科在30天宽限期内做出修正。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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