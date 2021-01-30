俄罗斯群众将再示威 反对派纳瓦尼亲友已遭软禁

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（法新社莫斯科29日电） 俄罗斯反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）被官方关押在狱，他的亲弟和助理在新一波示威之前也遭软禁。俄罗斯当局今天警告，抗议群众会面临参与「大规模暴动」的指控。

新一波抗议预定于本月31日在全国各地进行。批评俄罗斯政府的人表示，当局在群众上街前，大幅加强向反对派施压，试图威吓示威者、扼杀异议。

纳瓦尼的弟弟奥列格（Oleg Nalvany）、得力助手索波尔（Lyubov Sobol）和庞克乐团「暴动小猫」（Pussy Riot）成员艾廖希娜（Maria Alyokhina）据称因号召群众抗议、涉嫌违反新型冠状病毒防疫限令，将被软禁直到3月23日。

奥列格曾因挪用公款罪坐牢3年半，2018年才获释。异议人士说，他被定罪是因为政治动机。

此外，纳瓦尼在莫斯科办公室的联络人史蒂巴诺夫（Oleg Stepanov），以及医卫人员工会异议领袖瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）也双双遭软禁两个月。

负责重大犯罪的调查委员会今天还宣布，纳瓦尼的区域网络负责人伏科夫（Leonid Volkov）被控呼吁未成年人参加未经批准的集会，已被通缉。伏科夫以立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）为根据地。

数以万计群众上周末在俄罗斯各地上街力挺纳瓦尼，逾4000人被捕，其后纳瓦尼家属和盟友受到的压力就愈来愈大。

纳瓦尼在俄罗斯是最勇于批评总统蒲亭（Vladimir Putin）的反对派，他去年遭人以神经毒剂毒害，差点丧生，被送往德国治疗后捡回一命，但一返俄就被捕。

俄罗斯政府虽于本周稍早宣布新增病例显着减少，因此放宽防疫限制，允许酒吧、餐厅彻夜开放，企业员工可正常上班，但首都莫斯科官员仍不开放大型集会。

© 2021 AFP