俄罗斯群众示威4000多人被捕

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（法新社莫斯科31日电） 俄罗斯各地今天再现大批示威群众涌上街头，要求释放遭关押的反对派领袖纳瓦尼。当局也出动大规模警力镇压，据悉已有4000多人被捕。美国国务卿布林肯谴责俄国政府粗暴行为。

从远东的海参崴（Vladivostok）到波罗的海畔的第二大城圣彼得堡，俄罗斯当局部署成千上万身着镇暴装备的警力，以防备连续第2个周末出现的大规模示威。首都莫斯科的市中心今天也因此封闭。

独立监督团体OVD-Info表示，截至目前全俄罗斯已至少有4027名示威者被捕，其中莫斯科占1167人，圣彼得堡占862人。纳瓦尼（Alexei Navalny）的盟友另在社群媒体上透露，他的妻子纳瓦纳亚（Yulia Navalnaya）也在示威中被捕。

44岁的纳瓦尼1月中返国时在机场被捕，目前羁押在莫斯科的马特罗斯卡雅蒂什纳（Matrosskaya Tishina）监狱等待审判。他被控数项刑事罪名，恐面临数年牢狱之灾。西方国家已纷纷呼吁将他释放。

莫斯科今天出现数年来罕见情况，警方将市中心封锁，沿街有数以百计警察站岗，市中心地铁站关闭，行人移动范围也受限。

示威者原本希望在俄罗斯联邦安全局（Federal Security Service）总部外聚集抗议，但主办单位最后一刻改变地点，群众最后分散到市区数个地点示威。

法新社记者目睹数十位抗议者被捕，并被押上警方厢型车。混乱中不清楚究竟有多少人参与示威。

数以百计的游行群众穿越莫斯科市中心，朝马特罗斯卡雅蒂什纳监狱方向前进，沿途高喊「要自由！」和「蒲亭（Vladimir Putin，俄罗斯总统）是贼！」

警方则跟在队伍后方，一面打散群众，一面用扩音器播放预录讯息，警告根据2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫规定，集会涉及违法。

34岁兽医达扬（Darya）在莫斯科示威现场告诉法新社：「掌权者不想倾听任何人或任何意见。」

根据法新社记者所见，在圣彼得堡，警方封锁主要干道涅夫斯基大道（Nevsky Prospekt），并关闭地铁站，市中心也到处可见到停靠的警车。

带着女儿一同现身圣彼得堡示威活动的葛里戈耶娃（Natalya Grigoryeva）说：「整个市中心都被封锁线围住。这一切是为了对抗谁？对抗自己的人民吗？」

新上任的布林肯（Antony Blinken）今天在推特发文写道：「美国谴责俄罗斯当局持续第2周以粗暴方式对待和平示威者和记者。我们再度要求俄国释放被捕人士，行使他们的人权。」

俄罗斯外交部则在脸书（Facebook）发表声明回击表示：「美国严重干预俄国内政，如同华府控制的网路平台宣扬假消息和号召违法集会，都是已被证明的事实。」

© 2021 AFP