俄罗斯能源若停供 德国明年经济恐急剧衰退

（法新社法兰克福13日电） 德国多家经济智库今天联合发表预测报告表示，德国若立即停止俄罗斯能源进口，明年经济恐陷入「急剧衰退」。

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德国智库在报告中警告，能源价格居高不下，加上地缘政治风险开启德国新时代，并非每一家企业都可以存活下来。

基尔世界经济研究所（IfW Kiel institute）副所长库茨（Stefan Kooths）在柏林记者会上表示：「并非过去在德国赚钱的商业模式都会有未来。」

他指出，政府在考量对陷入困境的企业伸出援手时必须谨记这点。

根据这项预测，德国4月中若停止俄罗斯能源进口将让今年成长降至1.9%，明年经济则将陷入衰退，造成德国经济萎缩2.2%。

根据基尔世界经济研究所在内的德国经济智库在联合声明中表示，抵制俄罗斯能源造成的影响，未来两年仍无法克服。

随着欧洲冬天能源需求攀升，德国经济在2023年底进入2024年之际将受挫，然后才会逐渐恢复到成长。

莫斯科2月24日入侵乌克兰前，德国1/3石油进口、45%煤炭采购，以及55%天然气进口，都来自俄罗斯。

德国已着手断绝对俄罗斯能源进口的依赖，加速再生能源投资，以及在北海沿岸兴建液化天然气接收站，但这些仍要好几年才能步上正轨。

德国经济部长哈柏克（Robert Habeck）3月底表示，德国可能要到2024年中才能切断来自俄罗斯的供应。

© 2022 AFP