俄罗斯花滑少女谢尔巴科娃 世锦赛首摘金

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（法新社斯德哥尔摩26日电） 16岁俄罗斯花式滑冰选手谢尔巴科娃（Anna Shcherbakova）今天在2021年世界花式滑冰锦标赛夺下女单金牌，生涯首获世界冠军殊荣，亚军、季军也都由俄国同胞拿下。

谢尔巴科娃在24日的短曲项目以81分取得领先，今天则在长曲项目以152.17分稍稍落后同胞特鲁索娃（Alexandra Trusova）的152.38分，合计以233.17分夺冠。

24岁的图科塔姆谢娃（Elizaveta Tuktamysheva）以总分220.46分拿下银牌；16岁的特鲁索娃以217.20分抱回铜牌。

不过，对谢尔巴科娃来说，美中不足的是，她尝试了一次4周跳，却没有成功。除了这个缺憾之外，她的长曲表现如行云流水。

谢尔巴科娃28日将庆祝17岁生日，她说：「我真不知道该说什么。我尽力了，我每个动作都在奋战，所以我不太满意自己的表现。」

「但我拿下冠军，那是我的目标。这场比赛很辛苦，从第一个技术动作开始就不如我所愿，之后在每一个细节上，我告诉自己，必须做得更好，不能失分。」

特鲁索娃受教于已退役的俄罗斯花滑巨星普鲁申科（Evgeni Plushenko），她在短曲项目只拿到64.82分，暂列第12名，但在长曲项目力挽狂澜，最终站上领奖台。

18岁日本选手纪平梨花原本在短曲项目暂居第2，今天却以总计205.70分，屈居第7名。她的编排并无4周跳，原定的3周半跳也没成功。

在冰舞方面，来自法国的4届冠军组合帕帕达吉斯（Gabriella Papadakis）和西泽龙（Guillaume Cizeron）今年未参赛，俄罗斯的西尼齐娜（Victoria Sinitsina）和凯萨拉波夫（Nikita Katsalapov）充分利用这个机会，在今天的韵律舞项目以88.15分暂居第一，明天还有自由舞项目。

这届花滑世锦赛在瑞典斯德哥尔摩举行。帕帕达吉斯与西泽龙是为了专心为2022年北京冬季奥林匹克运动会备战，而选择不参加这届世锦赛。

© 2021 AFP