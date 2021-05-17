俄罗斯藉口审理极端主义案 镇压异己下重手

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（法新社莫斯科17日电） 正当莫斯科当局拟界定反对总统蒲亭的组织为非法之际，俄罗斯法院今天将审理被囚的克里姆林宫批评者纳瓦尼旗下组织遭控「极端主义」案。

去年夏天纳瓦尼（Alexei Navalny）遭神经毒剂「诺维乔克」（Novichok）毒害而幸存后，这位蒲亭的头号批评者与他的支持者遭到全面镇压，而这次法院闭门审理就是镇压的手段之一。

此外，再过几个月俄罗斯国会即将改选，而下院预定明天开始审查严禁「极端」组织成员参选的法案，也是为了镇压异己。

俄罗斯检方上月要求把纳瓦尼的区域网络与他主导的反贪腐基金会（Anti-Corruption Foundation）界定为「极端」组织，指控他们意图在俄罗斯境内发动西方国家撑腰的动乱。

一旦法院做成这样的判决，纳瓦尼与他的支持者及金主将被视为同等伊斯兰国（IS）及盖达组织（Al-Qaeda）的成员，面临刑期漫长的牢狱之灾。

曾任克林姆林宫的文胆、独立政治分析家加利亚莫夫（Abbas Gallyamov）表示：「反对派将被打压。」他并警告官方镇压异己最终将遭反噬，「藉由摧毁反对派，他们正摧毁他们自己的统治合法性」；他言下指的是俄罗斯当局。

纳瓦尼是在10年前成为俄罗斯反对运动的主要领袖，并领导因2011年选举舞弊疑云而引发的大规模反抗克里姆林宫集会。（译者：曹宇帆/核稿：严思祺）

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