俄罗斯西洋棋大师挺侵乌 遭禁赛6个月

（法新社巴黎21日电） 世界西洋棋总会（FIDE）今天宣布，俄罗斯西洋棋大师卡尔亚金（Sergey Karjakin）因公开支持俄国入侵乌克兰，遭禁赛6个月处分。

广告 继续浏览后续

世界西洋棋总会纪律委员会认为，2016年曾挑战世界冠军卡尔森（Magnus Carlsen）棋王头衔的卡尔亚金，在社群媒体的发言让棋界难堪。

32岁的卡尔亚金从不讳言支持俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）。

世界西洋棋总会表示，卡尔亚金「对于现在乌克兰军事冲突的」说法，「引发社群媒体及其他地方大量反应」，其中多是批评卡尔亚金的看法。

世界西洋棋总会裁决认定，卡尔亚金曾公开撰文支持俄国入侵行动，还说他希望俄罗斯达成「乌克兰去军事化与去纳粹化」，呼应莫斯科当局的立场。

卡尔亚金也在推特发布多张他称为乌克兰士兵者手持希特勒（Adolf Hitler）肖像的照片，并下了个「这就是乌克兰」的评语。

目前世界排名18的卡尔亚金遭禁赛，意味他6月无法参加在西班牙马德里举行的赛事。那场赛事胜出者，可和卡尔森对决挑战棋王头衔。

卡尔亚金今天在Telegram帐号发文谴责世界西洋棋总会「可耻的」裁决，「我一点都不后悔」。他说，他最重视的是爱国心，其次才是西洋棋。）

© 2022 AFP