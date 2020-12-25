俄罗斯警方闯入纳瓦尼盟友住处 展开刑事调查

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（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯反对派领袖纳瓦尼表示，俄罗斯警方今早闯入他的盟友索波尔住处并逮捕她。俄国当局对索波尔展开刑事调查，并指控索波尔威胁一名男子，此人被纳瓦尼指控涉嫌毒害他。

由纳瓦尼（Alexei Navalny）创办的反贪腐基金会（Anti-Corruption Foundation）现任主管日丹诺夫（Ivan Zhdanov）表示，调查人员针对索波尔（Lyubov Sobol）展开「藉由暴力或扬言使用暴力」侵害的调查。

此前索波尔登门拜访被指称是俄罗斯联邦安全局（FSB）涉嫌毒害纳瓦尼的特工。

纳瓦尼21日指出，经他对FSB的化学武器专家库瑞亚哲夫（Konstantin Kudryavtsev）套话，得知今年夏天这个负责国内安全事务的机构，藉由在他内裤下毒意图取他性命。

21日稍晚，索波尔前往一栋公寓，据调查网站「冒险者」（Bellingcat）上周的综合报导，库瑞亚哲夫就住在这里，她当场被警察逮捕，并且盘问长达数小时。

反贪腐基金会在推特（Twitter）发讯指出，警方今天逮捕这位现年33岁的反对派人士，并侦讯她。当地时间清晨约7时，员警突袭索波尔在莫斯科居住的公寓，并扣押她的手机与电脑等科技设备。

索波尔21日曾告诉法新社，她担忧可能会遭到刑事指控。

俄罗斯联邦安全局表示，纳瓦尼致电库瑞亚哲夫一事是「假的」，却未否认此人效力于FSB。

克里姆林宫曾坦承，安全人员跟监纳瓦尼，但否认意图毒害他。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2020 AFP