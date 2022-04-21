俄罗斯试射洲际弹道飞弹 美国防部：例行性行动非威胁

（法新社华盛顿20日电） 美国国防部今天说，俄罗斯试射一枚可携带核武的新洲际弹道飞弹（ICBM），美方不视为对美国及盟邦构成威胁，且俄方有先「适当通知」华府。

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美国国防部发言人柯比（John Kirby）说，俄方根据2011年「新战略武器裁减条约」（New START）规定，「适当通知」华府这场试射。

柯比告诉媒体：「试射是例行性，并不令人意外。」

他对记者说，美国国防部「并未将这场试射视为对美国或盟邦构成威胁」，还说「当然，国防部仍聚焦在俄罗斯对乌克兰的非法和无端侵略行径上」。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）稍早宣布俄国成功试射新一代「萨尔马特」（Sarmat）洲际弹道飞弹，并说这项武器将使克里姆林宫的敌人「三思而后行」。

蒲亭在电视转播的谈话中告诉军方：「这项确实独特的武器，将强化我们武装部队的作战潜力，可靠地确保俄国安全免于外部威胁，并使那些言词咄咄逼人、试图威胁我国的人三思而后行。」

美国一名高阶国防官员今天被问及此事时说，蒲亭这番言论「毫无帮助」。

美国3月2日曾宣布延后试射义勇兵三型（Minuteman III）洲际弹道飞弹，避免在俄罗斯入侵乌克兰后，升高美俄之间的核武紧张局势。柯比当时说：「我们并非轻率做出这项决定，而是展现美国是负责任的核能大国。」

© 2022 AFP