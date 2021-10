广告 继续浏览后续

(法新社莫斯科10日综合外电报导)俄罗斯新闻社(RIA)引述紧急事务部说法报导,一架载有跳伞爱好者的L-410轻型飞机今天在俄国中部的鞑靼自治共和国境内坠毁,造成16人死亡、6人受伤。 根据法新社报导,紧急事务部表示这架载有22人的轻型飞机在当地时间上午9时23分(台湾时间下午2时23分),于鞑靼自治共和国上空飞行时坠毁。意外发生后,当局从残骸中救出6人,其余16人「已无生命迹象」。

当地卫生部表示,6名幸存者正在医院接受治疗,其中1人「情况非常危急。」

紧急事务部公布的画面显示,坠毁的轻型飞机断成两截,机头严重凹陷。 俄罗斯国际传真社(Interfax)报导,这架飞机属于俄罗斯陆海空军志愿援助协会(Voluntary Society for Assistance to the Army, Aviation and Navy of Russia),该协会自称是准军事的运动组织。 今年稍早,2架L-410飞机也曾在俄罗斯发生致命事故。

