俄罗斯进攻乌克兰之际 欧洲数千用户传遭网攻

（法新社巴黎4日电） 消息人士今天透露，在俄罗斯对乌克兰开始发动攻势之际，可能也发生了网路攻击事件，造成欧洲各地数以千计网路用户网路瘫痪。

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根据法国最大电信商Orange说法，子公司Nordnet卫星网路服务有将近9000名订户，在2月24日美国卫星业者Viasat遭遇「网路事件」后无法上网；Nordnet是Viasat的客户。

bigblu卫星网路服务的母公司欧洲电信卫星（Eutelsat）今天也向法新社证实，bigblu在欧洲德国、法国、匈牙利、希腊、义大利和波兰的4万名订户中，约1/3受Viasat断线影响。

在美国方面，Viasat 2日表示，一起「网路事件」造成欧洲地区「乌克兰和其他地方」依赖其KA-SAT卫星的客户「部分网络瘫痪」。

Viasat并未提供进一步细节，仅说「警方和国家伙伴」已经接获通知，正在协助调查此事。

这起断网事件也造成德国和中欧地区约5800座风力发电机断线，总输出功率为11百万��（gigawatt）。

「商务日报」（Handelsblatt）报导，德国联邦资讯安全局（BSI）报告指出，可以想见这起中断事件是由「网路攻击」造成。中央社（翻译）

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