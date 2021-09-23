俄罗斯通报820人染疫病故 追平单日最高纪录

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（法新社莫斯科23日电） 俄罗斯境内Delta变异株疫情延烧，加上疫苗接种进度迟缓，今天通报过去24小时多达820人感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）不治，追平单日最高纪录，逾2万人确诊。

俄国官方通报过去24小时有820人病故，2万1438人确诊，8月底曾创下同样病故人数纪录。

就累计确诊病例而言，俄国疫情严重程度在全球排名第5，从8月起确诊数字持续攀升，疫苗接种率却迟滞不前。

俄罗斯首都莫斯科是重灾区，过去一周疫情持续升温，官员警告住院人数不断飙涨。

莫斯科过去24小时新增确诊3445人，较前一天的1991人大幅增加。

莫斯科副市长拉科娃（Anastasia Rakova）22日表示，确诊人数增加的原因之一，是目前为季节性呼吸系统疾病好发期，以及民众在暑假结束后频繁接触。

她也指出，莫斯科目前确诊案例全都是Delta变异株。

俄国自疫情爆发以来累计超过700万人确诊，20万1445人病故，死亡人数为全欧洲最高。

俄罗斯数个月来推出多款国产疫苗，但施打率不如预期，官方数据今天显示，目前仅28%人口完整接种疫苗。

© 2021 AFP