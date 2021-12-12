俄罗斯重兵集结乌克兰边境 美国促悬崖勒马

（法新社利物浦11日电） 美国今天敦促俄罗斯对乌克兰武力举动悬崖勒马，并警告若俄国放弃外交途径解决，七大工业国集团（G7）及其同盟将会实施严厉措施，让俄国付出代价。

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法新社报导，G7在英国西北城市利物浦（Liverpool）举行两天外交首长会议，美国国务院高层官员会中向媒体表示，莫斯科仍有时间改变路线。

这位官员表示，但若他们坚决诉诸武力，「将会有重大后果，并要付出惨痛代价，而且G7成员国绝对会团结一致」，又说「许多民主国家将与我们一起行动，让俄国付出代价」。

据路透社报导，美国国务院表示，欧洲事务助理国务卿唐弗瑞德（Karen Donfried）预定本月13日至15日前往乌克兰基辅（Kyiv）和俄罗斯莫斯科（Moscow）会见政府高层官员，讨论俄军集结情势，并加强美方维护乌克兰主权、独立与领土完整的承诺。

国务院指出，唐弗瑞德将强调，「我们可透过执行明斯克协议（Minsk Protocol）来支持诺曼第模式（Normandy Format），就终结顿巴斯（Donbas）冲突一事取得外交进展」。

乌克兰亲俄政府倒台后，2014年2月乌东亲俄民兵与亲西方的新政府交战，导致乌东与俄交界的顿内茨克（Donetsk）、卢甘斯克（Luhansk）两地宣布独立。

2014年6月，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）前往法国，参加诺曼第登陆70周年纪念活动，在德法两国领袖陪同下会晤时任乌克兰总统的波洛申科（Petro Poroshenko），形成所谓「诺曼第模式」。在法国与德国领袖居间斡旋下，俄、乌与顿内茨克、卢甘斯克等各方于2014年9月签署明斯克协议。（译者：纪锦玲）

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