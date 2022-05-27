俄罗斯阻乌克兰粮食出口 德国铁路专车相助

（法新社华盛顿26日电） 由于俄罗斯封锁乌克兰港口，让乌国数千万吨的粮食无法运出，美国高阶国防官员今天表示，德国正设法藉由铁路将那些粮食运送出去。

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法新社报导，自俄罗斯2月24日入侵以来，被称为「欧洲粮仓」的乌克兰粮食出口受到影响，让世界各地粮食安全受到威胁。��获提名为下一任美军欧洲司令部司令的卡沃里（Christopher Cavoli）今天告诉美国国会议员，由于俄罗斯封锁了乌克兰的港口，有多达2200万吨的粮食卡在乌克兰。

为了解决这个问题，德国的铁路公司近来提供专用火车运送那些粮食。

卡沃里在美国联邦参议院的听证会上说：「德国铁路公司（Deutsche Bahn）最近挺身而出。他们在做的是他们所谓的『柏林铁运』，一种类似『柏林空运』（Berlin Airlift）的做法，用专用火车把小麦从乌克兰送到西欧。」

卡沃里表示，波兰已与德国建立便捷的过境制度，以简化交付流程。他表示，粮食一旦离开波兰，就会运往德国北部的港口，并进一步出口。

与此同时，罗马尼亚已将黑海（Black Sea）的康士坦塔（Constanta）港口供乌克兰粮食运输，每天可运送约9万吨。

卡沃里说：「我认为这是我们必须采用的多元运输组合模式。」

联合国已警告，如果不加以控制，日益严重的全球粮食危机可能会持续数年，并要求俄罗斯放行乌克兰粮食出口。

© 2022 AFP