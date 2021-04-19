俄罗斯陈兵乌东边界 教宗方济各关切

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（法新社梵蒂冈18日电） 天主教教宗方济各（Pope Francis）今天对乌克兰东部军事活动升高表达关切，并呼吁采取行动以重建此地区的相互信任。

乌克兰与西方强国最近警告，俄罗斯在乌克兰边界集结数以万计兵力。

去年夏季达成停火协议之后，乌俄边界几乎不再生事，但最近冲突又起。

教宗在梵蒂冈圣伯多禄广场（Saint Peter's Square）诵念三钟经之后发表谈话。

他表示：「我深深关切乌克兰东部几个地区所发生的事件，当地最近几个月数度出现违反停火协议情况，我观察到军事活动升高，感到十分忧心。」

教宗又说：「我坚定希望可以避免紧张情势升温，相反的，可以作出能增进互信以及促进和解与和平的姿态，这如此有必要，如此令人渴望。」

教宗也谈到当地民众陷在冲突中的困境。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）与德国总理梅克尔（Angela Merkel）14日宣布，他们支持乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky），并呼吁俄罗斯迅速从边界撤军。

基辅当局自2014年来与乌东地区获俄国支持的分离分子战斗，今年初冲突升高，实际上粉碎去年7月达成的停火协议。

© 2021 AFP