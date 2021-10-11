俄罗斯集体假酒中毒 至少已34人丧命

广告 继续浏览后续

（法新社莫斯科10日电） 俄罗斯再传有34人在饮用含有甲醇的假酒后集体丧命，地方当局今天表示，正在提供食物来换取民众手上可能的假酒。

此前，俄罗斯屡传因饮用廉价酒精替代物致死事件，这是该国存在已久的问题。俄罗斯有2100万人生活在贫穷线之下。

位于乌拉山（Urals）南端的奥伦堡（Orenburg）地区过去一周内就有67人因饮用混掺假酒而倒下，塔斯社（TASS）引述地方当局声明报导，其中34人不幸丧命。奥伦堡位于首都莫斯科东南方约1500公里处。

采验结果显示，受害者曾饮用含有甲醇的假酒。与一般酒精饮品中含有的乙醇不同，甲醇毒性相当高，即便是非常少的剂量也能导致失明。在某些案例中，受害者遗体中检出的甲醇浓度是致死量的3至5倍。

塔斯社报导，由于已经售出的有毒假酒为数不明，地方当局提供奥伦堡东部居民当地超市的杂货，以交换他们手中「品质可疑的酒精性饮品」。根据声明，当局提供交换的食品价格是「可疑酒品好几倍」。

大规模酒精中毒案件过去震撼全国。2016年，西伯利亚有77人为寻求酒精的快感，饮下掺有甲基化酒精的沐浴油而丧命。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP