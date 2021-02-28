俄罗斯首颗北极气候监测卫星升空

广告 继续浏览后续

（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯联邦太空总署表示，一枚联合号火箭今天在哈萨克贝康诺太空发射场（Baikonur Cosmodrome）升空。这枚火箭搭载了俄国首颗监测北极地区气候的人造卫星。

俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）公布的画面显示，格林威治时间6时55分（台湾时间下午2时55分），这枚联合号（Soyuz）火箭搭载一颗北极-M（Arktika-M ）卫星，在灰暗天色中发射。

署长罗戈辛（Dmitry Rogozin）今天在推特（Twitter）写道，这是一次例行性的发射。

俄国联邦太空总署透过声明表示：「北极水文气象学与气候太空监测系统的设计目标，是监测北极地区的气候和环境。」

联邦太空总署还说，这个监测系统需要至少两枚卫星才能正常运作。

俄国联邦太空总署表示：「它们作为系统的一环，将全时段、全天候监测地球表面和北冰洋（Arctic Ocean，又称北极海）海域。」

俄罗斯新闻社（RIA Novosti）报导，第2枚北极-M 卫星预定2023年升空。

北极地区的经济发展是俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的关键目标之一。这里蕴含丰富石油和天然气，受到俄罗斯、美国、加拿大与挪威等国家关注。

© 2021 AFP