俄罗斯驻美大使启程返华府 对双边关系乐观

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（法新社莫斯科20日电） 3月奉召回国述职的俄罗斯驻美国大使安托诺夫，今天从莫斯科搭机返回华府。他表示，两国领导人召开日内瓦峰会缓和双边紧张关系后，他期望与美方建立「平等与务实」关系。

俄罗斯的新闻社报导，安托诺夫（AnatolyAntonov）搭乘的班机今天上午9时20分从莫斯科的谢列梅捷沃机场（Cheremetievo airport）起飞，目的地是美国纽约，安托诺夫将再从纽约转往华府。

安托诺夫告诉俄罗斯新闻社（RIA）：「鉴于两位总统会谈结果，我期待与美国同僚以建设性方式合作，来建立平等与务实的关系。」他并表示自己「心情乐观」。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）16日与美国总统拜登（Joe Biden）举行会谈后表示，莫斯科和华府同意让彼此所派大使返回工作岗位。

拜登上台后，指控克里姆林宫干预美国总统大选及对美国发动网路攻击，此后美俄外交关系濒临瓦解。

拜登其后将蒲亭比作「刽子手」，引发俄罗斯3月采取罕见举动召回安托诺夫，并指美国驻俄大使苏利文（John Sullivan）也应返回华府。

两国后来宣布连串以牙还牙的制裁措施和驱逐外交官行动，苏利文也于4月离开莫斯科，俄罗斯5月更将美国列为「不友善国家」，禁止美国驻俄使馆雇用俄籍人士。这类国家名单上只有另一国捷克。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP