俄罗斯：西方威胁和下最后通牒 无用于缓解紧张局势

（法新社莫斯科10日电） 俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）今天表示，西方对莫斯科的威胁将无法缓解乌克兰问题引发的紧张局势。

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拉夫罗夫在莫斯科与英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）进行会谈时表示：「采取意识形态手段、下最后通牒、发出威胁都不会有用。」

拉夫罗夫和特拉斯今天在莫斯科会谈，是为缓解俄国与乌克兰紧张局势所举行的最新一轮外交会议。

西方国家领导人指控俄国在乌克兰边境附近集结10万大军，有进犯乌克兰的可能。

拉夫罗夫则指控欧洲和美国外交官频繁对俄国放话威胁和下最后通牒，称这些作法并不符合外交惯例。

拉夫罗夫描述他与特拉斯的会面「史无前例」。这是英国外交大臣自2017年以来首度访问俄国。

他说，如果英国想要改善与莫斯科的关系，「当然我们也会礼尚往来」，还说双方关系「处于近年来最低点」。

英国国防大臣华勒斯（Ben Wallace）和俄国防长萧依古（Sergei Shoigu）明天也将在莫斯科进行会晤。

特拉斯在会谈开场时表示，英国「无法忽视」俄军在乌克兰边境集结，或是「企图削弱乌克兰主权」的情况。

她说：「有其他替代路线，透过外交管道避免冲突和杀戮。我在此呼吁俄国采取这个路径。」

© 2022 AFP