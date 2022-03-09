俄罗斯：谈判有进展 无意推翻乌克兰政府

（法新社莫斯科9日电） 俄罗斯今天表示，为解决乌克兰冲突与基辅当局举行的谈判已取得一些进展，并强调俄国部队并不是致力要推翻乌克兰政府。

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俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在新闻简报会上，就与基辅的3轮谈判表示：「已经取得了一些进展。」

为结束战斗，乌克兰和俄罗斯官员一直在白俄罗斯与波兰边界举行谈判。

沙卡洛娃说，下一轮会谈的焦点，将放在建立人道走廊以疏散平民上。

她还表示，莫斯科无意占领乌克兰或推翻其政府。

沙卡洛娃说，俄军的目标「不是要占领乌克兰，或摧毁其国家地位，或推翻其政府。也并非针对平民人口」。

俄罗斯总统蒲亭曾表示，他派部队前往乌克兰，是要将该国「去纳粹化」。

沙卡洛娃在简报上指责基辅当局阻碍疏散平民的努力。她说：「有关人道走廊的资讯故意不传达给民众。希望前往俄罗斯的人，被迫向西方疏散。」

俄罗斯和乌克兰已达成协议，今天在一系列供平民逃离战火的疏散走廊一带停火一天。

莫斯科本周表示将建立疏散走廊，但基辅指对方所提的路线无法接受，因为有些路线通往俄罗斯。

沙卡洛娃宣称，有大约200万乌克兰人希望被疏散到俄罗斯。

联合国难民署（UNHCR）估计，乌克兰难民总数已多达220万。

© 2022 AFP