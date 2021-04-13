俄罗斯180年古迹纺织厂失火 浓烟窜天际

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（法新社圣彼得堡12日电） 熊熊烈火今天摧毁了俄罗斯第2大城圣彼得堡（Saint Petersburg）一处具有历史意义的古老工厂，浓烟染黑了这座前苏联重要工业城市的天际。

红砖搭建的内夫斯卡亚工厂（Nevskaya Manufaktura）位于尼瓦河（Neva River）右岸的十月堤岸（Oktyabrskaya Embankment），是圣彼得堡着名地标之一。

地方媒体Fontanka提到，这座工厂名列圣彼得堡市政府的文化古迹，在19世纪下半叶，曾是桑顿羊毛纺织公司（Thornton Woollen Mill Company）的据点。

桑顿羊毛纺织公司是当时俄罗斯最大的纺织企业之一，由英国籍的桑顿（James George Thornton）父子创办，所生产的织品曾在1900年巴黎世界博览会（World Exhibition）获得最高荣誉。

内夫斯卡亚工厂在苏联时期被收归国有，后来于1992年民营化。近年，工厂一部分持续生产织品，一部分对外出租作为办公室之用，还有一部分荒废。

火灾直到晚间仍未扑灭，俄罗斯紧急事务部（Emergencies Ministry）表示，已找到一名殉职消防员的遗体，另有两名消防员伤重住院，他们身上的烧伤面积达40%到50%。

起火原因还待厘清。工厂已疏散40人，邻近一栋旅馆也已关闭，并将房客迁到别处。

在场的法新社记者说，这座庞大工厂陷入火海，连附近的树木也遭殃，周围都是消防车和救护车。灾情范围约达一万平方公尺，屋顶有一大部分垮了。

入夜后，仍有近350名消防员继续灭火，军方也派出消防直升机支援。

国营媒体塔斯社（TASS）报导，紧急事务部曾于今年3月16日调查这栋建物，发现9处违规，包括严重违反消防安全要求，例如消防系统、警报装置和排烟系统缺乏或不堪使用。

© 2021 AFP