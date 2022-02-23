俄罗派兵进顿巴斯 联合国：曲解维和概念

（法新社纽约联合国总部22日电） 联合国秘书长古特瑞斯今天除了敦促俄罗斯彻底遵守联合国宪章，对莫斯科承认乌克兰2个分离区「独立」、并以「维和」名义进入顿巴斯地区也予以谴责。

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法新社报导，古特瑞斯（Antonio Guterres）告诉记者：「联合国宪章的原则并非任君随意选择的菜单，成员国必须全数接受、全数遵从。」

古特瑞斯称俄罗斯承认乌东2个地区「所谓的独立」，是「侵犯乌克兰领土完整和主权」。

他指出：「这是对联合国安全理事会认可的明斯克协议（Minsk Agreements）一次致命打击。」明斯克协议是2014年为寻求和平解决乌东纷争，在白俄罗斯首都明斯克（Minsk）签订的停火协议。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）21日同时宣布，俄军将在乌克兰由亲俄分离主义者掌控的顿巴斯（Donbass）地区执行「维和」任务。乌克兰东部的顿内次克（Donetsk）和卢甘斯克（Luhansk）合称顿巴斯，当地分离主义者获俄方撑腰下，2014年自行宣布独立，与乌国军队爆发冲突。

古特瑞斯痛批，俄罗斯派军进入顿巴斯是「曲解了维和的概念」。

「当一国军队未取得另一国同意而进入这个国家领土，不但不是公正的维和人员，根本就不是维和人员。」他要求立即停火和「恢复对话与协商」。

© 2022 AFP