俄舰入波罗的海 瑞典哥特兰岛街头罕现装甲车

（法新社斯德哥尔摩14日电） 瑞典军方表示，他们今天出动装甲战斗车和武装士兵在哥特兰岛（Gotland）街头巡逻，因应俄罗斯进一步在波罗的海区域活动。瑞典此举实属罕见。

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约10辆装甲战斗车和数十名武装人员在这个位处战略要地的岛上小港镇维斯必（Visby）巡逻。

近来俄罗斯和北大西洋公约组织（NATO）紧张局势升高，俄罗斯3艘登陆舰本周经过丹麦大带峡（Great Belt Strait）驶入波罗的海（Baltic Sea）。

瑞典国防部长胡尔特奎斯特（Peter Hultqvist）透过电邮告诉法新社：「武装部队持续采取必要措施以维护瑞典领土完整，展现保护瑞典和国家利益的能力。」

军方昨晚在声明中说，鉴于俄罗斯在波罗的海活动增加，瑞典会在多个地点部署部队加强行动。

瑞典过去曾在演习中秀肌肉，但很少针对当前事件直接回应。

胡尔特奎斯特也告诉瑞典通讯社（TT News Agency），在哥特兰岛加强巡逻显示瑞典严肃以对，不会措手不及，「我们不是不知道现有安全风险」。

瑞典武装部队联合作战司令克雷森（Michael Claesson）告诉法新社，派驻维斯必的部队是来自岛上早有的驻防地，否认在展示武力。

瑞典不是北约会员国，但与北约密切合作。俄罗斯近来警告，如果瑞典加入北约，恐将产生「严重后果」。

瑞典在冷战结束后削减军事支出，但在2014年俄罗斯并吞克里米亚半岛后，鉴于担忧俄罗斯在欧洲的意图，瑞典改变方向并加强防御，包括2017年恢复徵兵制；2018年1月在哥特兰岛重启驻防地。

© 2022 AFP