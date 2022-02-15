俄花式滑冰女将瓦莉娃抢得短曲第一

（法新社北京15日电） 俄罗斯15岁花式滑冰小天后瓦莉娃卷入禁药争议，仍获准出赛北京冬奥今晚的个人短曲项目赛事，且技压各国好手，以82.16分抢得第一，晋级17日的长曲项目赛事，将力争金牌。

广告 继续浏览后续

瓦莉娃（Kamila Valieva）以些微差距领先以80.20分暂居第二的队友谢尔巴科娃（Anna Shcherbakova）。日本的本花织（Kaori Sakamoto）以79.84分排第3。

尽管瓦莉娃抢得最高分，成绩远不如团队赛时。她7日成为第一位在奥运完成四周跳的女子选手，助俄罗斯奥会（ROC）代表队顺利拿下团体赛金牌。

她今天出赛时原本看似态度坚定，但表现不如上周团队赛时流畅，到了最后还落下眼泪，气喘吁吁，但她仍强自镇定出场，只是明显可看出很伤心。

国际检测机构（International Testing Agency）11日表示，瓦莉娃在去年12月25日俄罗斯花式滑冰锦标赛期间，验出对遭禁的心绞痛治疗药物曲美他?（trimetazidine）呈阳性反应。

俄罗斯反禁药组织（RUSADA）8日接获药检阳性通知，曾对瓦莉娃做出暂时禁赛惩处，但在她9日上诉当天即解除禁令。

体育仲裁法庭昨天（CAS）表示，已驳回国际奥林匹克委员会（IOC）、世界反禁药组织（WADA）、国际滑冰总会（ISU）上诉，因此让瓦莉娃（Kamila Valieva）恢复参赛。

© 2022 AFP