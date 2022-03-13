俄被控用化武 对乌东市镇投磷弹

（法新社基辅13日电） 乌克兰高阶警官与人权专员指控，俄罗斯部队在乌东卢甘斯克州（Lugansk）投磷弹攻击。国际法禁止在人口稠密的平民区域使用白磷弹，但在空旷地区可以用来掩护部队。

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波帕斯纳市（Popasna）警长比洛希茨基（Oleksi Biloshytsky）昨晚表示，俄军在他的辖区使用这种化学武器。波帕斯纳位于卢甘斯克市（Lugansk City）以西约100公里。

比洛希茨基在脸书（Facebook）写道，俄国投下的这些炸弹造成「无可名状的痛苦和火势」。

乌克兰国会人权专员德尼索娃（Lyudmyla Denisova）也发布声明称，俄罗斯昨夜在乌克兰东部用磷弹发动攻击。根据「罗马规约」，以这些武器轰炸平民城市犯下战争罪和违反人道罪。

目前无法验证上述评论是否属实。

乌克兰东部的卢甘斯克州和顿内茨克州（Donetsk）合称顿巴斯区（Donbas），在2月24日俄罗斯全面入侵乌克兰前，已有一部分区域被亲俄分离主义叛军掌控。

根据顿内茨克州军事指挥官基里伦柯（Pavlo Kirilenko），昨夜有一班把民众从顿巴斯撤至西部利维夫市（Lviv）的列车遭炮击，造成1死1伤。

地方当局表示，顿巴斯区内也有两座提供平民庇护的东正教教堂被击中，但尚无伤亡细节。

被锁定攻击的区域，都不在亲俄叛军战前自行宣布成立的卢甘斯克、顿内茨克「共和国」内。

© 2022 AFP