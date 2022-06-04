俄规避西方制裁 传秘密出口乌克兰小麦获利

（法新社伊斯坦堡4日电） 在黑海的门户，贸易活动正如火如荼进行，货轮与油轮从土耳其伊斯坦堡驶向俄罗斯与乌克兰港口。

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就在俄罗斯2月24日入侵乌克兰并遭遇西方的最初制裁后，国际企业在这些海域行驶的大型船只，就被较小的船只取代。

但根据专家统计，这条航道的通行船只总数和俄乌开战前持平，约计4万艘。

乌克兰驻土耳其大使包德纳尔（Vasyl Bodnar）表示：「俄国无耻地偷走乌克兰的谷物，然后从克里米亚运到海外，包括到土耳其。」

他指出：「仅在5月，我们就统计了至少有10个这样的航次，包括3艘悬挂俄罗斯国旗的船只两次往返�更不用提那些我们都错过计算的航次。」

土耳其在俄罗斯入侵乌克兰后虽然立即予以谴责，但保持中立调解的立场，拒绝加入西方制裁莫斯科行列。

安卡拉外交消息人士表示，尽管安卡拉当局遵行1936年「蒙特鲁公约」（Montreux Convention），从2月底开始禁止军舰穿越达达尼尔（Dardanelles）与博斯普鲁斯海峡，却没有法律依据可以拦截商业船只，或上船搜索。

匿名消息人士称：「我们不会在船只驶出海峡后还一路追踪到底，我们监测它们进入海峡前的10公里，以及离开海峡后的10公里范围。」

荷兰阿姆斯特丹大学研究人员奥尼娜（Elizabete Aunina）表示，蒙特鲁公约的措词含糊笼统，有很大解读空间。

「它（公约）没有预料到商船可能会携带赃物�土耳其先前已经展现出，致力于坚持对公约的最基本解释，以避免陷入较深的冲突。」

欧盟对进口俄罗斯商品实施禁运，但可以看到悬挂希腊或马尔他国旗的油轮，穿越博斯普鲁斯海峡驶入黑海，抵达俄罗斯港口。

从10年前开始，伊席克（Yoruk Isik）就热衷于从俯瞰博斯普鲁斯海峡（Bosphorus）的自家阳台，观察往来于黑海和地中海这条重要航道上的船只动态。

由于即时追踪应用程式、高效率的观察员网络、俄罗斯和乌克兰活跃人士以及卫星影像，没有任何船只能够逃过伊席克的雷达。

他说：「我们可以从头看到尾，看到在哪里装货、卸货。」

他表示，有些货轮在遭到俄军封锁的乌克兰港口装载小麦，像是敖德萨（Odessa）、切尔诺莫斯克（Chornomorsk）或马立波（Mariupol）。

至于目的地则是俄罗斯保有作战基地的叙利亚，然后再驶往黎巴嫩和埃及。

伊席克也发现过一个土耳其旧船船队，挂着权宜船旗，突然出现在俄罗斯诺沃罗西斯克（Novorossiysk）港，但「从来没在这区域见过」，「可能与俄罗斯政府签订了合约」。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）8日将访问土耳其，商讨可能建立的「海上走廊」，尽管专家表示，俄罗斯已秘密出口乌克兰小麦，藉以获利。

土耳其外交消息人士说：「我们虽然掌握了这个情报，但除非感觉土耳其的和平与安全受到威胁，否则我们无法拦截、检查或是询问任何货船的意图」。

© 2022 AFP