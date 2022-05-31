俄谷物联盟：国际制裁推升国内储备量

（法新社莫斯科30日电） 俄罗斯谷物联盟主席今天表示，身为全球数一数二大粮食生产国的俄罗斯正在利用国际制裁造成的出口中断来增加自身储备。

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俄国进犯乌克兰和西方制裁，造成来自乌俄两国的小麦和其他商品运送中断，加剧关于全球各地饥荒风险的隐忧。

俄罗斯和乌克兰的小麦产量约占全球供应量的1/3。

俄罗斯谷物联盟主席兹洛切夫斯基（Arkady Zlochevsky）在记者会上说：「我们的库存比去年多出20%…我们没有供应国际市场，而是补充我们自己的库存。」

他说，到6月30日前，俄国总计将出口3600万吨的小麦，比充分发挥出口潜能时减少约400万吨。

兹洛切夫斯基说：「所有关于即将发生饥荒的资讯渲染其实只会助长推升价格。这不是最佳游戏，还可能以很糟糕的方式结束。」

他说：「当歇斯底里结束…价格只会崩跌。」

俄国曾暗示本季收成可能会打破历史纪录，但兹洛切夫斯基表示，谷物收获量可能会接近1亿2000万吨（包括8000万吨的小麦），而非农业部预测的1亿3000多吨。 兹洛切夫斯基说，仅「非常少量」的俄国小麦运往欧盟国家，且莫斯科交货并非透过欧洲，而是经由中东地区。

他说：「我们透过土耳其和伊朗的转运流量相当大。」他还说，伊朗本季成为继土耳其后的第二大购买国，超越多年来一直是俄国小麦主要买家的埃及。

© 2022 AFP