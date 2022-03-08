俄近乎投入所有边界集结军力侵乌 美国增兵赴欧

（法新社华盛顿7日电） 美国国防部今天表示，俄罗斯已将驻扎在乌克兰边界的战斗力几乎全数投入乌国。美国国防部并宣布，为强化北大西洋公约组织（NATO）的安全，增派500名美军至欧洲。

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随着俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）加强侵乌行动，美国国防部也示警，俄国空袭平民情事日增，且莫斯科试图徵募外籍战士参战，尤其是叙利亚人。

目前俄国入侵行动进展缓慢，只在乌克兰南部取得若干胜利。五角大厦发言人柯比（John Kirby）今天表示，俄军「过去几天确实没有任何显着进展」。

柯比说，美国国防部评估显示蒲亭「已把他原先集结在俄乌边界的的大批战力，几乎全部投进乌克兰」；面对乌克兰人持续抵抗俄军攻势，俄国已着手发动更多长程攻击，如轰炸、发射火箭、炮击与发射超过625枚飞弹等，以弥补在地面推进停滞不前的情况。

西方国家估计，俄国原先在俄乌边界上集结超过15万兵力。

柯比表示：「我们的确相信…他们（俄军）有士气、补给、燃料、粮食等问题。他们面临乌克兰非常刚强和坚决的抵抗。」

柯比指出，俄军已加强轰炸乌克兰北部的首都基辅（Kyiv）、哈尔科夫（Kharkiv）、切尔尼戈夫（Chernihiv），以及南部的尼古拉耶夫（Mykolaiv）和马立波（Mariupol）等地，「增加了平民的伤亡」，也摧毁民宅、教堂、医院和学校。

柯比表示，蒲亭「现在还能选择不要升高（战事）…改为寻找眼前的外交途径，停止侵略」。

另外，柯比也告诉记者，防长奥斯汀（Lloyd Austin）上周末下令增派约500名军事人员至欧洲驻地，特别是北约东翼，「以加强战区内的美军部队」。

「增派人员显然是在回应当前由俄罗斯无端入侵乌克兰所引发的安全状况，无疑将帮助巩固和强化北约联盟的吓阻与防御能力。」

美国2月起已增派1万2000名军人至欧洲，但总统拜登（Joe Biden）强调，美军不会涉入乌克兰与俄军的冲突。

一名国防部高官则透露，美方知道俄军试图徵召叙利亚人加入战局，这种情况值得注意，但美方还不清楚蒲亭为何认为有此必要，因为他仍握有大批火力。

与此同时，各界也愈来愈担心俄国把目光锁定在乌克兰主要港口和重要经济中心敖德萨（Odessa）。乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）6日示警，莫斯科「准备轰炸敖德萨」；但美国官员说，五角大厦「尚未看到对敖德萨采取行动的任何证据」。

© 2022 AFP